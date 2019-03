BASKETBAL 02 maart 2019

Met een onwaarschijnlijk slot kaapte Leuven Bears woensdag de overwinning (83-84) weg bij Luik. Een tweede winst op rij, vanavond in de eigen SportOase tegen Limburg United, zou de Bears zowaar volop in play-offstrijd brengen. Het zegt veel over de absurde speelformule van deze EuroMillions League. Antwerp Giants (tegen Kangoeroes) en Oostende (zonder Williams (kuit) en Maric (elleboog) tegen Bergen) willen hun coleidersplaats niet vergooien. (RBE)