Exclusief voor abonnees Basketbal 16 januari 2020

00u00 0

Makkelijke zege voor Emma Meesseman en Ekaterinburg in de Euroleague. Reyer Venezia werd afgemaakt met 97-44. In 16 minuten tijd was de Belgian Cat goed voor 10 punten, 1 rebound en 2 assists. Meteen is de Russische club zeker van de kwartfinales