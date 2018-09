Basketbal 07 september 2018

00u00 0

Meteen een eerste zege met de Belgian Lions voor bondscoach Dario Gjergja in een oefenduel tegen Estland. Met 7 op 10 driepunters namen de Lions al in de eerste helft afstand van een onvolledig Estland. Na de rust (39-53) werd de kloof verder uitgediept. Lecomte hield het tempo hoog, Vanwijn mikte raak, Boukichou werkte precies af in de bucket en driepunters bleven langs alle kanten binnenvliegen (14 op 20 in totaal). De veertiger verscheen net niet op het bord. Vanavond oefenen de Lions een tweede keer tegen Estland. De Lions werken momenteel een stage af in Estland als voorbereiding op de prekwalificatiewedstrijden voor het EK.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Lions

Estland

sport

sportdiscipline

basketbal

Vanwijn

Boukichou

Lecomte