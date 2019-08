Exclusief voor abonnees BASKETBAL 09 augustus 2019

00u00 0

Antwerp Giants zal in de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog niet kunnen rekenen op Ibrahima Fall (22, 2m08) en Owen Klassen (27, 2m08). Fall en Klassen zijn opgenomen in de WK-voorselectie van respectievelijk Senegal en Canada. Beide landen bereiden zich voor op het WK dat eind deze maand van start gaat in China.