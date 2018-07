Basketbal 28 juli 2018

Okapi Aalstar ziet Olivier Troisfontaines naar Cholet vertrekken, maar haalde Zachary Thomas in huis. De Amerikaanse forward (22, 2m01) is een rookie die zijn opleiding genoot aan de universiteit van Bucknell. In zijn laatste seizoen zette hij knappe cijfers neer: 20,5ptn en 9,1 rbs. (BDD)