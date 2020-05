Exclusief voor abonnees Basketbal 08 mei 2020

Net als in het voetbal komt ook de heropstart van het Bundesligabasketbal dichterbij. Roel Moors trok gisteren terug naar zijn Duitse club Bamberg, waar spelers de trainingsactiviteit - individueel - kunnen hervatten. Moors: "Het scenario voor de competitie ligt klaar, met een eindtoernooi met tien teams in München, waarbij de teams in quarantaine worden gehouden." Op 17 mei zou er uitsluitsel komen. (RBE)