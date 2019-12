Exclusief voor abonnees BASKETBAL 03 december 2019

00u00 0

Joe Rahon stapt op bij Charleroi. En stapt meteen over naar het Duitse Frankfurt. De Amerikaanse spelmaker lichtte zondagochtend het clubbestuur in over zijn transferplannen. "Een speler tegen zijn wil behouden heeft geen zin. We laten Rahon gaan", stelde het bestuur. Rahon liet tot dusver allerminst een bevredigende indruk. De club gaat op zoek naar een vervanger. (RBE)