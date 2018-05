BASKETBAL 26 mei 2018

Nu de degradatie van Bilbao een feit is, zoekt Axel Hervelle (35) volgend seizoen (allicht) nieuwe oorden op. Na een carrière van 14 jaar in Spanje blijft Charleroi één van de mogelijke pistes. De club bevestigt dat het nieuwe gesprekken met Hervelle zal aanknopen. "Ik wil nog één tot twee seizoenen speler blijven, maar wel in juiste omstandigheden. Niet zoals dit seizoen bij Bilbao, waar de spelers sinds december niet langer betaald werden." (RBE)