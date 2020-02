Exclusief voor abonnees Basketbal 03 februari 2020

Geen Copa del Rey voor Sam Van Rossom. De spelmaker van Valencia liep vrijdag tegen Panathinaikos een spierscheur in de hamstring op. "Mijn revalidatie wordt op drie weken geschat, de Copa halen is dus onmogelijk." Het Spaanse bekertoernooi vindt plaats van 14 tot 17 februari in Malaga. Valencia treft Barcelona in de kwartfinale. (RBE)