BASKETBAL 17 januari 2019

Emma Meesseman sleepte met Ekaterinburg in de Euroleague een 64-69-zege uit de brand bij CCC Polkowice. De Belgian Cat scoorde 6 punten, nam 5 rebounds en gaf 3 assists voor de Russische titelverdediger. Ekat blijft ongeslagen leider in groep A, waarin Castors Braine met 73-61 verloor bij Villeneuve d'Ascq. Antonia Delaere was goed voor 11 punten. (VH)