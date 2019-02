BASKETBAL 23 februari 2019

Met een interland tegen IJsland zonder sportieve inzet, zo sluiten de Belgian Lions zondagmiddag (15.15 uur in Bergen) de prekwalificaties voor het EK 2021 af. Bondscoach Dario Gjergja maakt van de gelegenheid gebruik om enkele Young Lions op het hoogste niveau aan het werk te zetten. Van maandag tot woensdag selecteerde hij twaalf Young Lions voor een driedaagse stage in Oostende. Daarvan hevelde hij er vier over naar de Lions-selectie, die morgen IJsland treft: het spelmakersduo Thomas Akyazili (Antwerp Giants) en Tito Casero (Aalstar), Tim Lambrecht (Oostende) en Vrenz Bleijenbergh (Antwerp Giants). "De afwezigheid van Van Rossom en Tabu verplicht me om twee jonge spelmakers te selecteren. Ook Niels Foerts liet een sterke indruk na op de stage", aldus Gjergja. Met Boukichou, Bako en Tumba telt de selectie drie centerspelers, maar lijkt de invulling voor de 4-positie eerder dun. "Daarom de keuze voor Lambrecht, die me drie dagen overtuigd heeft." (RBE)

