Exclusief voor abonnees Basketbal 10 augustus 2019

Emma Meesseman blijft sterk op dreef bij Washington. In de 91-78-zege tegen Indiana was de 26-jarige Ieperse in 20 minuten goed voor 19 punten (8 op 10 shots), 2 rebounds, 1 assist en 1 steal. Belgian Cat Kim Mestdagh stond slechts veertig seconden op het parket en kwam niet tot scoren. Washington blijft tweede in de WNBA-stand. (VH)