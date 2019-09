Exclusief voor abonnees Basketbal 05 september 2019

Emma Meesseman boekte met Washington een 24ste competitiezege in de WNBA. In New York haalden de Mystics het met 77-93. Meesseman was goed voor 13 punten, 7 rebounds en 7 assists in 33 minuten. Kim Mestdagh greep één rebound en gaf één assist in anderhalve minuut op het parket. Washington leidt in de WNBA