Basketballer Shaq stapt in bij Papa John's 23 maart 2019

Oud-basketballer Shaquille O'Neal wordt bestuurslid bij pizzaketen Papa John's. Hij krijgt daar de komende drie jaar een kleine 8,3 miljoen dollar voor. De helft van dat bedrag wordt uitbetaald in aandelen Papa John's. De viervoudig NBA-kampioen is in ruil wel bereid om 840.000 dollar te investeren in negen restaurants van de keten in de regio Atlanta. Bovendien wordt hij 'ambassadeur' voor de pizzaketen. Het is voor Shaq niet zijn eerste stap in de restaurantwereld. Hij is eigenaar van een vestiging van donutketen Krispy Kreme en heeft eigen restaurants in Las Vegas en Los Angeles. Eerder stak hij ook geld in 27 restaurants van hamburgerketen Five Guys.

