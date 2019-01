Basketbal Champions League 09 januari 2019

Oostende werkt vanavond (18u) de eerste Europese opdracht van 2019 af in Litouwen tegen Neptunas Klaipeda. Djurisic is er wegens familiale redenen niet bij. Buza bleef op de eerste trainingsdag langs de kant met een contractuur in de kuit. Antwerp Giants wacht vanavond dan weer een moeilijke klus uit bij Hapoel Jerusalem, zonder Akyazili (buikgriep). (SDDH/BDD)