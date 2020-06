Exclusief voor abonnees Basketbal Bundesliga hervat, Lasisi valt uit 06 juni 2020

Als eerste Europese basketballiga hervat de Bundesliga vandaag de activiteit. In een eindtoernooi in München strijden tien teams voor de Duitse landstitel. De coronamaatregelen hierbij zijn enorm: geen publiek, alle teams in een isolatiehotel, elke speler een individuele kamer, elke deelnemer meermaals getest, een trackingsysteem om alle contacten in het hotel - bij een eventuele besmetting - te kunnen traceren.

