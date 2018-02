Basketbal: 22-jarige brusselse naar WNBA 15 februari 2018

De 22-jarige Hind Ben Abdelkader heeft een contract getekend bij Indiana Fever, een club die uitkomt in de WNBA. De jonge Brusselse point guard trekt in april naar de VS om er aan de seizoensvoorbereiding deel te nemen. Ben Abdelkader verdedigt momenteel de kleuren van het Turkse Hatay. Daar haalde ze een gemiddelde van 17,2 punten per wedstrijd in het kampioenschap. In België speelde ze bij Waregem, Namen en Sint-Katelijne-Waver (tot 2014) om daarna naar Spanje (Cadi La Seu), Frankrijk (Nice), en Polen (Wisla Krakau) te trekken.