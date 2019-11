Exclusief voor abonnees Basisschool De Zonnebloem kleurt rood 30 november 2019

In basisschool De Zonnebloem in Beernem kleurden alle leerlingen rood. De school is dan ook in de ban van de Rode Neuzen Dag. "We sparen voor een stiltehuisje dat we samen met enkele ouders willen bouwen", vertelt leerkracht Eline Tant.

