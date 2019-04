Exclusief voor abonnees Basisplaats voor Danjuma? 20 april 2019

Hij is topfit en was al beslissend in Anderlecht, toch is het voor Arnaut Danjuma wachten op die eerste basisplaats. Op de Bosuil dan maar? "Misschien wel", zegt Leko. "Als we écht top zijn, maakt met of zonder Danjuma niet zo'n heel groot verschil - dat hebben we gezien in onze eerste drie matchen. In Genk waren we niet top, we zullen zien. Of ik Amrabat de voorkeur geef op Rits? Mats heeft één mindere match gespeeld en was acht of negen maanden in topvorm. Ik moet rationele keuzes maken - de besten zullen spelen." Leko kan zondag nog steeds geen beroep doen op Vlietinck, die de groepstraining weliswaar eerstdaags kan hervatten. Mitrovic (enkel) kan nog steeds niet voluit gaan, waardoor zijn seizoen voorbij lijkt. Maandag moet Dennis uitkijken voor een derde gele kaart, hij riskeert een schorsing tegen Anderlecht. (TTV)

