Basisbankdienst voor ondernemingen 09 juli 2020

Bedrijven die al drie keer geweigerd werden als klant door een bank zullen toch een rekening kunnen openen. Ze moeten dan een beroep doen op een basisbankdienst. Dat staat in een wetsvoorstel van Leen Dierick (CD&V), dat groen licht kreeg in de bevoegde Kamercommissie. Probleem is dat een onderneming juridisch verplicht is een rekening te openen alvorens ze een zelfstandige activiteit kan ontplooien, aldus Dierick.

De banksector staat weigerachtig tegenover het initiatief, omdat het hen bemoeilijkt klanten te weigeren, van wie de reputatie twijfelachtig is.

