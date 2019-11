Exclusief voor abonnees Basic-Fit in topconditie 02 november 2019

Fitnessketen Basic-Fit perste er gisteren een fors sprintje uit op de beurs en ging tot 7% hoger. Dat was het gevolg van aardige kwartaalcijfers. Zo steeg tussen 1 juli en 30 september de omzet met 27% tot 371,5 miljoen euro. De stijging is te danken aan het feit dat klanten steeds vaker voor een premiumabonnement kiezen. Dat kost 29,99 euro per maand, het basisabonnement kost 19,99 euro. Maar voor die 10 euro extra mag je iemand meenemen naar Basic-Fit om samen te sporten. "Leden waarderen duidelijk de toegevoegde waarde die ons premiumabonnement geeft. Inmiddels heeft 14% van onze leden zo'n abonnement. Overigens neemt 30% van de nieuwe leden een premiumabonnement", zegt CEO Rene Moos. Het aantal abonnementen an sich steeg met 20% en de klanten geven 20,24 euro per maand, of 6% meer, uit als ze gaan sporten bij Basic-Fit.

