BASF stapt in januari uit Avantium 19 december 2018

De Duitse chemiereus BASF stapt op 15 januari uit de joint venture die met Avantium werd opgezet om in de Antwerpse haven een fabriek te bouwen die een volledig plantaardige plastic op de markt wil brengen. Daardoor staat Avantium er nu alleen voor. Wie begin 2017 inschreef op de beursgang van Avantium aan 11 euro per aandeel, heeft daar weinig plezier aan beleefd. Gisteren zakte de koers met 10,34% tot 2,60 euro. De beursgang leverde Avantium wel meer dan 100 miljoen euro aan vers geld op, dat kon worden gebruikt voor het bouwen van de fabriek in Antwerpen. Daaraan hangt een prijskaartje van 250 à 300 miljoen euro. Ook BASF stapte mee in het project en daarvoor werd de joint venture Synvina opgericht. Maar het huwelijk tussen Avantium en BASF liep snel spaak, omdat de Duitsers sneller resultaten wilden zien. Avantium neemt nu de aandelen van BASF over en moet zelf op zoek naar middelen om het hele project te financieren. Volgens KBC Securities mist Avantium ook de technologische capaciteiten om de fabriek zelf te bouwen. Het beurshuis verlaagt daarom het koersdoel tot 2,50 euro. (JVG)

