BASF ontkent dat het grondstof voor gifgas leverde aan regime Assad 04 juni 2019

BASF ontkent formeel dat het de stof diethylamine (DEA) leverde aan Syrische afnemers. Het chemiebedrijf reageert daarmee op de klacht van drie mensenrechten-ngo's, die stellen dat BASF Antwerpen NV en de BASF Groep via hun Zwitserse dochteronderneming de grondstof voor gifgas naar Syrië zouden hebben uitgevoerd. "In onze IT-systemen zitten ingebouwde blokkerende controles die alle bewegingen van goederen aftoetsen aan de wetgeving", klinkt het. Diethylamine is een bestanddeel voor geneesmiddelen, maar kan ook gebruikt worden om het toxische zenuwgas VX te produceren. Sinds 2012 staat het middel op de EU-sanctielijst en mogen bedrijven het enkel exporteren met toestemming van de overheid.

