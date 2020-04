Exclusief voor abonnees Basel licht optie Zhegrova niet 01 april 2020

Geen 3,5 miljoen voor Racing Genk. FC Basel heeft zich gisteren niet gemeld bij de landskampioen om de optie in het huurcontract van Edon Zhegrova, ter waarde van 3,5 miljoen euro, te lichten. Genk verhuurde de 21-jarige Kosovaarse flankaanvaller begin vorig jaar voor anderhalf seizoen aan de Zwitserse topploeg. Zhegrova was in 19 wedstrijden goed voor vier doelpunten en twee assists. (KDZ)