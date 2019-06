Exclusief voor abonnees BAS zit wéér zonder voorzitter in matchfixingzaak 21 juni 2019

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zit weer zonder voorzitter in het matchfixingdossier. Nadat Herman Huygens dinsdag van de zaak werd gehaald na een wrakingsverzoek van de KV Mechelensupporters, moest nu ook zijn opvolger Philippe Verbiest een stap opzij zetten. Gistermiddag diende de advocaat van spelersmakelaar Walter Mortelmans een wrakingsverzoek in omdat Verbiest lid is van de antidopingcommissie van de UEFA, een belanghebbende partij. Verbiest nam vrijwel meteen afstand van het voorzitterschap. Het BAS moet nu een nieuwe voorzitter zoeken die het beroep van onder andere KV Mechelen in Operatie Zero wil en vooral kán behandelen. In principe moet die alle partijen opnieuw horen om het verloop van de procedure vast te leggen. Of de opgelegde kalender met zitting op 25 juni behouden kan blijven, is dus een vraagteken. (ABD)

