Exclusief voor abonnees BAS klasseert beroep in Virton-Beerschot, Virton en Westerlo wel in evocatie 27 februari 2020

00u00 0

Beerschot haalde zijn gram in de juridische soap in 1B. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft het beroep van Virton en Westerlo tegen de nietigverklaring van Virton-Beerschot geklasseerd. Beerschot vocht de 1-0-einduitslag aan, de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB gaf hen gelijk en zorgde voor de nietigverklaring. Het BAS verandert dat niet. De replay vindt plaats op 2 maart. Virton en Westerlo gaan wel in evocatie bij de voetbalbond die moet onderzoeken of de procedures juist zijn nageleefd. Een evocatie werkt niet opschortend. Westerlo en Beerschot staan naast elkaar op kop. Op de slotspeeldag van de reguliere competitie trekt Westerlo vrijdag naar Union, Beerschot gaat - als de Lokeren-spelers willen aantreden - naar Daknam. Met de inhaalmatch tegen Virton achter de hand, heeft Beerschot de beste papieren voor de tweede periodetitel. (GVS)

