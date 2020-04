Exclusief voor abonnees BAS buigt zich over klacht Virton 24 april 2020

De clubs die hun licentie nog niet kregen, krijgen de komende weken een herkansing voor het BAS. Maar in afwachting van het licentiedossier trok Virton gisteren al naar Brussel. Het vroeg bij monde van Jean-Louis Dupont, advocaat van het fameuze Bosman-arrest, aan het Belgisch Arbitragehof voor de Sport om de hele licentieprocedure nietig te verklaren. Volgens de club zou die in strijd zijn met het mededingingsrecht. Als Virton slaagt in zijn opzet, kan geen enkele profclub naar de amateurafdelingen verwezen worden. Die kans is klein. (NVK)