BAS boog zich over klacht van 16 amateurclubs 27 mei 2020

Gisteravond laat boog het BAS zich over de gezamenlijke klacht van 16 amateurclubs, die de beslissing aanvechten van de KBVB die de competitie eind maart definitief stopzette. De clubs voeren aan dat de stand op het moment van de beslissing niet als eindstand kan gelden. De belangen van de clubs werden voor het BAS behartigd door de sportadvocaten Johnny Maesschalck en Kristof De Saedeleer, die gisteren hebben gepleit. Een uitspraak valt pas later. Het verdict van het BAS in deze zaak kan koren op de molen zijn van vooral Waasland-Beveren. (LUVM)