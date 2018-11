Barty wint WTA Elite Trophy 05 november 2018

In de poulefase was ze nog niet feilloos maar toch geraakte Ashleigh Barty (WTA 19) tot in de finale van de WTA Elite Trophy van Zhuhai. Met 6-3, 6-4 klopte ze bovendien Qiang Wang (WTA 22) voor de grootste titel uit haar carrière, de B-Masters van het WTA-circuit. "Dit was een fenomenaal jaar", zei Barty. "Maar nu wil ik mij voorbereiden op 2019 om daar nog straffere dingen te verwezenlijken, te beginnen met de Australische zomer." (FDW)