Barty sluit seizoen af met Masters-titel 04 november 2019

Ash Barty zette als nummer één van de wereld de kroon op haar fantastisch werk dit jaar door in Shenzhen de WTA Finals te winnen. Daartoe ging ze gisteren in de finale met 6-4, 6-3 voorbij titelverdedigster Elina Svitolina (WTA 8). De 23-jarige Australische, die dit jaar ook de beste was op Roland Garros, kreeg als prijs een recordbrekende cheque van 3.958.261 euro. De titel in het damesdubbel ging trouwens voor het derde jaar op rij naar Kiki Mladenovic en Timea Babos die Styrcova-Hsieh vloerden met 6-1, 6-3 en daarvoor een miljoen dollar (895.534 euro) onder elkaar mochten verdelen. (FDW)