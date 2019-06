Exclusief voor abonnees Barty en Vondrousova zorgen voor verrassende damesfinale 08 juni 2019

Ash Barty (WTA 8) tegen Marketa Vondrousova (WTA 38), wie daar voor aanvang van Roland Garros geld had op ingezet als finale had men goed gek verklaard. Toch maakte zowel de 23-jarige Australische als de vier jaar jongere Tsjechische de voorbije twee weken flink indruk aan de Porte d'Auteuil. Gisteren won Barty met 6-7, 6-3, 6-3 van Amanda Anisimova (WTA 51) terwijl Vondrousova zich met 7-5, 7-6 voorbij Johanna Konta (WTA 26) wurmde. Mede door de wind werden het twee rollercoasters van halve finales. Zo had Barty na amper vijftien minuten en bij 5-0 in de eerste set twee setpunten alvorens dat Anisimova toonde dat ze wel eens dé toekomst van het damestennis zou kunnen worden door de rollen volledig om te keren. "Ik speelde goed tennis en ik speelde vreselijk tennis, maar dat ik me uiteindelijk uit die situatie heb kunnen werken en vechten, daar ben ik het meest trots op", zei Barty. Vondrousova, de eerste tiener in de finale van de French Open sinds Ana Ivanovic in 2007, staat vandaag voor de eerste keer ooit op de Court Philippe Chatrier. "Dat gaat wel vreemd zijn", gaf ze toe. "Maar ik hou wel van grote stadions." (FDW)

