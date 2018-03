Bartoli vecht nog tegen overtollige kilo's 07 maart 2018

Nog moeilijker dan de comeback van Serena wordt die van Marion Bartoli. De 33-jarige Française nam vijf jaar geleden onverwacht afscheid van het proftennis na haar eerste en enige grandslamtitel op Wimbledon. Sindsdien kwam ze vooral in het nieuws met haar gewichtsproblemen, Bartoli was twee jaar geleden zo angstaanjagend mager, dat ze op het veteranentoernooi van Wimbledon niet mocht aantreden van de dokter. Die lichamelijke sores kwamen er volgens Bartoli door een bacterie die ze had opgelopen in India, maar gaf recentelijk toe dat een destructieve relatie ook een deel van de oorzaak was. Sinds oktober ging Bartoli opnieuw aan het trainen om tegelijk ook aan zichzelf te werken. "Ik keer niet terug op het circuit alvorens ik 100 procent ben", zei Bartoli maandag in New York waar ze (10-3) verloor van Serena Williams. "Ik moet mijn competitiegewicht terugvinden." (FDW)

