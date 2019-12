Exclusief voor abonnees Barth Vader 31 december 2019

00u00 0

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft via Instagram bekendgemaakt dat hij zich ook in 2020 zal klaarstomen voor de marathon. En dat deed hij verkleed als... Darth Vader. Dat De Wever een boontje heeft voor het Star Wars-personage, is al langer bekend. Enkele maanden geleden noemde hij zichzelf in het VTM-programma 'Alloo bij Bart De Wever' ook 'de Darth Vader van de Belgische politiek'. "Iemand moet de bad guy zijn. En iemand vanop afstand de keel kunnen dichtknijpen, dat is een droom", zei hij toen al lachend.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis