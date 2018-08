Bartel Van Riet presenteert 'Expeditie Robinson' 08 augustus 2018

In 2012 werd het concept even in de koelkast gestoken, maar in september brengt VIER 'Expeditie Robinson' opnieuw tot leven. En daar hoort een nieuwe presentator bij. Niemand minder dan Vlaanderens favoriete tuinman Bartel Van Riet trok zes weken naar de Filipijnen voor de opnames. Hij volgt daarmee onder anderen Roos Van Acker en Evi Hanssen op, die de survivalwedstrijd in een ver verleden presenteerden. Als 's lands meest bekende buitenmens - met ook al de reisprogramma's 'Bartel in het wild' en 'De baard van Bartel' op z'n conto - is Van Riet dan ook een logische keuze. In 'Expeditie Robinson' gaan zestien onbekende Vlamingen de strijd aan met zichzelf, elkaar en de natuurelementen op een onbewoond eiland. Wanneer VIER het precies uitzendt, is nog niet duidelijk.

