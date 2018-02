Bartel Van Riet kan niet op tegen 'Blind getrouwd' 19 februari 2018

VIER schuift in z'n zendschema met 'Bartel in het wild'. De avonturenreeks met Bartel Van Riet is vanaf vanavond niet langer te zien rond 20.30 uur, maar wel om 22.15 uur. De twee afleveringen van het nieuwe seizoen die al uitgezonden werden, zouden slechts 200.000 kijkers hebben gelokt. Daarmee kan Bartel niet op tegen de concurrentie. Want op hetzelfde tijdstip op maandag staat bij VTM 'Blind getrouwd' geprogrammeerd, terwijl Eén dan 'Politie 24/7' uitzendt. VIER toont nu herhalingen van 'Geubels en de Belgen' in de plaats, gevolgd door 'Control Pedro'. In het laatavondblok trekt Bartel dan de wijde wereld in met BV's. Vanavond vergezelt hij Barbara Sarafian en Pedro Elias in Albanië. (EVDB)

