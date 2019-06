Exclusief voor abonnees Bartel Van Riet is papa van dochtertje Lou 08 juni 2019

VIER-gezicht Bartel Van Riet (36) is voor de eerste keer papa geworden. Zijn dochtertje Lou weegt 3,38 kg en meet 50 cm. Bartel huwde twee jaar geleden in alle stilte met de drie jaar jongere Dorien Van de Water. Samen baten ze in Grobbendonk café Den Herberg uit. Via de Instagrampagina van hun zaak maakten ze de geboorte bekend: "Ons Lou is geboren. Daarom zijn we dit weekend gesloten."

