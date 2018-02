Bartel trekt met pittige An en stuntelige Joris naar Wales 26 februari 2018

Snowdonia National Park in Wales staat bekend voor de spectaculaire berglandschappen. An Miller - bekend van '#hetisingewikkeld' en echtgenote van Filip Peeters - en Joris Hessels - bekend van 'Radio Gaga' en 'Iedereen Beroemd' - maken zich klaar voor een avontuurlijke reis in weer en wind.

HLN