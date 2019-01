Bart Verhaeghe: “Een ander mag straks kampioen zijn, maar niét omdat wij het hebben weggegeven” Stephan Keygnaert

19 januari 2019

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Krant Hoe zou dát komen - Bart Verhaeghe voelt alleen maar 'good vibes'. Club Brugge draait op volle toeren, maar ook in onze voetbalbond voelt Verhaeghe hoe onder de nieuwe CEO Peter Bossaert een gunstige wind waait. Tot u spreekt 'one happy man'.

Voorzitter, u sprak woensdag na het Gala: 'Wij winnen driemaal op rij de Gouden Schoen - dat kan geen toeval zijn'. Wat bedoelde u daarmee?

"Dat Club Brugge een goed geoliede machine is, duurzaam, die zichzelf bij elke trofee, elke prijs opnieuw in vraag durft te stellen. Club is allang niet meer 'Verhaeghe en Mannaert' - op alle posities zitten bekwame mensen die de verantwoordelijkheid opnemen die zij van Vincent en van mij krijgen."

Je hebt 6% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN