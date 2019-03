Bart Swings zonder grote medaillehoop op WK allround 02 maart 2019

SNELSCHAATSEN

Drie weken na zijn dramatische val in de finale van de massastart op het WK afstanden in Inzell, staat dit weekend een tweede belangrijke afspraak voor snelschaatser Bart Swings op de agenda: het WK allround in het Canadese Calgary. Terwijl de 28-jarige Leuvenaar nog nooit het podium haalde op een WK afstanden, lukte hem dat op het WK allround al wél: in Hamar won hij brons in 2013. In 2015 greep hij in Calgary net naast het brons, maar voor het overige had Swings vooral een abonnement op de vijfde plek (2014, 2017 en 2018). Swings heeft niets aan het toeval overgelaten na alle ellende in Inzell, waar hij ook nog kreeg af te rekenen met een kapotte schaats en fiets. De vice-olympische kampioen reisde al ruim twee weken terug naar Calgary, waar het kwik rond min twintig graden schommelt. Toch waarschuwde Swings al dat een medaille niet realistisch is. Dat is een eerlijke inschatting na de matige tijden die hij in Inzell schaatste. Zo werd hij pas vijftiende op de 5.000m, op 17 seconden van de Noor Sverre Lunde Pedersen, die samen met de Nederlanders Sven Kramer en titelverdediger Patrick Roest de belangrijkste podiumkandidaten zijn in Canada. Vandaag staat eerst de 500m op het programma, gevolgd door de 5.000m en de 1.500m morgen. Alleen de top acht mag dan nog op de 10.000m aantreden. (VH)

