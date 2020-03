Exclusief voor abonnees Bart Somers mag weer buitenkomen 24 maart 2020

00u00 0

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) mag zijn woning opnieuw verlaten voor noodzakelijke verplaatsingen. De liberaal moest op doktersadvies een week in afzondering blijven nadat er enkele symptomen van het coronavirus bij hem waren vastgesteld. Die week afzondering is nu voorbij en de minister "voelt zich beter", zegt zijn woordvoerder. Ook Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) zit intussen een week in thuisisolatie, nadat er in haar gezin corona was vastgesteld. Zij blijft voorlopig van thuis uit werken.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis