Bart Somers is 'heiss' in Duitsland 27 februari 2018

Bart Somers is 'heiss' in Duitsland. Twee weken nadat de burgemeester van Mechelen uitgebreid geïnterviewd werd door 'Der Spiegel', staat hij nu in 'Bild'. Onder de titel 'Deze burgemeester liet de criminaliteit dalen met 75%' wordt Somers aangeprezen als 'voorbeeld uit België'. De aanleiding voor al die aandacht bij onze oosterburen, is de recente vertaling van Somers' boek 'Samen Leven', in het Duits: 'Zusammen Leben'. (DB)

HLN