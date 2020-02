Exclusief voor abonnees Bart Somers: "Er zijn dingen waarmee je niet lacht" 21 februari 2020

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) vraagt aan de burgemeester van Aalst, Christoph D'Haese (N-VA), om de carnavalisten te overtuigen "dat er dingen zijn waarmee men niet lacht". Hij doet zijn oproep nadat de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Israel Katz, had gevraagd om het carnaval te verbieden. Een verbod op karikaturen wil de Open Vld'er niet, omdat we in een samenleving leven "die het recht op vrije meningsuiting erg belangrijk vindt". Maar Somers meent dat "het lokale bestuur - en in het bijzonder de burgemeester - meer inspanningen moet doen om de carnavalisten te overtuigen dat je dit moreel en ethisch niet doet".

