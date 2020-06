Exclusief voor abonnees Bart Somers bestelt handleiding voor beeldendebat 13 juni 2020

Vlaamse gemeenten die willen discussiëren over gecontesteerde beelden of straatnamen kunnen dat binnenkort doen met een handleiding naast zich. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) laat die tekst schrijven door een groep van experten. "De handleiding zal context verlenen, argumenten aandragen en een menukaart opstellen van mogelijke oplossingen", zegt Somers. "Soms zal het verwijderen van een beeld aangewezen zijn, soms het verplaatsen of onderbrengen in een andere omgeving, bijvoorbeeld een museum. Elders kan men kiezen voor het plaatsen van krachtige 'tegenbeelden' of het aanbrengen van begeleidende teksten. Het is de lokale gemeenschap die hier onderbouwd en na een grondig debat over moet beslissen."

