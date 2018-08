Bart Smit sluit 13 speelgoedwinkels in België 27 augustus 2018

Speelgoedwinkelketen Bart Smit gaat 13 filialen - onder meer in Sint-Truiden, Bilzen en Mortsel - in ons land sluiten. Dat heeft de bedrijfsleiding gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. De winkels ondervinden fikse concurrentie van webshops. Tien winkels gaan dicht omdat ze verlieslatend zijn, twee sluiten de deuren omdat het huurcontract wordt opgezegd. Eén winkel, die in Mortsel, sluit de deuren na berichten dat in een pand boven de winkel een giftige stof werd gevonden. In totaal verliezen 35 van de 163 werknemers hun job. De sluitingen zijn gepland in de periode van 1 februari tot 1 oktober volgend jaar. De speelgoedketen Bart Smit was tot eind vorig jaar deel van de Nederlandse Blokker Holding, maar werd toen verkocht aan de Britse investeerder Alteri. (YDS)

