Bart Peeters zoekt mannen, en véél 10 maart 2018

Bart Peeters geeft begin september drie liveconcerten in deSingel in Antwerpen, en dat doet hij niet alleen: een koor van maar liefst 360 zangers en zangeressen zal hem bijstaan. Maar terwijl Peeters al genoeg vrouwen heeft, is nog naarstig op zoek naar mannen voor dat pop-upkoor. De voorwaarden zijn relatief simpel: de mannen moeten van zingen houden en met Bart op het podium willen staan. De kandidaten krijgen intensieve zang- en performanceworkshops om hen klaar te stomen voor de show. Organisator Hans Primusz is hiermee niet aan zijn proefstuk toe, want de afgelopen jaren zocht hij al koren bijeen voor onder anderen K's Choice en Lady Linn. Meer informatie is te vinden op www.zaterdagzondag.be. (DILA)