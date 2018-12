Bart Peeters verkoopt 8.000 tickets in 10 minuten 06 december 2018

00u00 0

Over een klein jaar staat Bart Peeters in de Antwerpse Lotto Arena, en voor die twee shows gingen 8.000 kaartjes gisteren in amper tien minuten de deur uit. Voor de 'Bart Peeters Deluxe'-concerten van 29 en 30 november 2019 - waar de artiest een geheel eigen 'best of' brengt - zijn nog maar enkele tickets over. De organisatie overweegt nu om er nog een derde show aan toe te voegen. Intussen is een wachtlijst opgestart. "We raden de mensen aan om zich daarop in te schrijven. Zodra er plaatsen vrijkomen of er een extra show in verkoop gaat, worden zij als eerste gecontacteerd", klinkt het. Peeters koos voor de Lotto Arena omdat ze "groot genoeg is voor echte ambiance en gezellig genoeg voor intimiteit".

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN