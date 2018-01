Bart Peeters scoort platina: "En dat in deze tijden" 20 januari 2018

Bart Peeters zag z'n nieuwe plaat meer dan 20.000 keer over de toonbank gaan, en dus kreeg hij voor 'Brood voor morgenvroeg' een platina award. "Platina! En dat in deze tijden! Ik weet het zelf ook niet meer...", zegt een verraste Bart. "Maar één ding weet ik zeker: ons publiek is nóg mooier dan onze platen." 'Brood voor morgenvroeg' kwam uit in september en stond al na twee weken op één in de Ultratop-albumlijst. Sindsdien staat Peeters onafgebroken in de top 5. Maar niet alleen in de platenwinkel scheert hij hoge toppen. Zijn album kwam ook binnen op 36 in de Spotify-album-top 100. Het is trouwens al de vijfde keer dat Bart platina haalt. (MVO)

