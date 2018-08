Bart Peeters op de planken met 360-koppig koor 31 augustus 2018

Bart Peeters begint dit weekend aan een reeks van zes uitverkochte liveconcerten in de Antwerpse deSingel. Dat doet hij niet alleen, want dirigent en organisator Hans Primusz verzamelde een 360-koppig pop-upkoor om hem te vergezellen. "Ik organiseer dit project al acht jaar, telkens met andere artiesten. Editie 2018 is met Bart Peeters een nieuw hoogtepunt", vertelt Primusz. Iedereen die van zingen houdt en met Bart het podium wil delen, kon meedoen. "Je moet zelfs geen noten kunnen lezen, al helpt dat natuurlijk wel. De koorleden krijgen intense workshops waarin ze hun grenzen verleggen en veel bijleren." 'In Koor' werkte in het verleden al samen met onder anderen K's Choice, Lady Linn, Pieter Embrechts, Frank Vander linden en Spinvis. (SD)

