Bart Peeters krijgt jaar om programma te maken 17 augustus 2018

Ook Bart Peeters (58) werkt aan een nieuw programma voor Eén. Dat vertelde de zanger en presentator in 'Het zomert met', de talkshow van Bruno Wyndaele. Peeters kan nog niet veel kwijt over het programma, behalve dan dat hij een jaar heeft gekregen om het voor te bereiden én dat het niet rond hem draait. Hij wil het programma pas op televisiekijkend Vlaanderen loslaten als hij er zelf tevreden mee is.

