Bart, Jolien en Alina spelen finale 'De Mol' 20 april 2020

00u00 0

Een perfect rondje liegen van bankbediende Jolien (25) kostte consultant Christian, de man met dwerggroei, gisteravond een finaleplaats in 'De Mol'. Allicht met gulle toestemming van de mol mocht Jolien een rechtstreeks ticket voor de eindstrijd verzilveren. In de daaropvolgende laatste eliminatieronde moest Christian het onderspit delven tegen zijn concurrenten, studente Alina (21) en advocaat Bart (43). De finale van 'De Mol' wordt volgende zondag gespeeld door een man die nagenoeg even oud is als zijn twee opponenten samen.

